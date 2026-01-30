Neuer SPÖ-Chef in Imst: Manuel Matt einstimmig gewählt

Manuel Matt (32) ist der neue Stadtparteichef der SPÖ Imst. Er wurde einstimmig mit 100 Prozent der Stimmen gewählt. Matt will das städtische Gemeinschaftsgefühl stärken und die Bevölkerung zur Mitgestaltung ermutigen.

Imst – Kürzlich stellte die SPÖ Imst die personellen Weichen. Manuel Matt, 32 Jahre alt, übernimmt den Posten des Stadtparteiobmanns. Die Wahl erfolgte einstimmig, Matt kann somit auf hundertprozentige Unterstützung bauen. Der neue SPÖ-Stadtparteivorstand möchte ein neues Kapitel aufschlagen.

Dieses Kapitel will der neue Stadtparteivorsitzende Manuel Matt gemeinsam mit den Imstern schreiben. Er betonte in seiner Antrittsrede: „Mit den Menschen, für die Menschen: Wir wollen als Sozialdemokratie für Imst ein verbindendes Element sein. Damit wieder ein stärkeres Wir-Gefühl in unserer Stadt entsteht, die Leute zusammenkommen und spüren, dass sich etwas tut.“ Matt nannte ein weiteres Ziel: „Die Zuversicht stärken, dass sich Herausforderungen gemeinsam lösen lassen.“

Matt will auf der Arbeit seines Vorgängers Süleyman Kilic aufbauen. Er plant auch neue Wege zu gehen. Dies geschieht zusammen mit den Co-Vorsitzenden Amila Ferizovic und Jangir Nasiryan. Zum gesamten Vorstand gehören zudem Joachim Fleischmann, Theo Sager und Lukas Matt.

Landespartei zuversichtlich

Tirols Landesparteichef und LH-Stv. Philip Wohlgemuth gratulierte dem neuen SPÖ-Team vor Ort. Er lobte: „Vor mir sehe ich Sozialdemokratinnen, die für ihre Heimatstadt Imst brennen und sich für ein besseres Leben ihrer Mitmenschen einsetzen.“ Wohlgemuth dankte auch Vorgänger Kilic.

Weitere Ehrengäste waren SPÖ-Klubchefin Elisabeth Fleischanderl und Daniel Schmid. Schmid ist Vizepräsident des österreichischen Bundesrats und SPÖ-Bezirksparteichef. Er sicherte volle Unterstützung zu. Auch Imster Altbürgermeister Gerhard Reheis meldete sich zu Wort: „Imst braucht eine Politik, die den Menschen zuhört, für sie da ist, die für Zukunft in unserer Stadt sorgt. Manuel Matt und das neue Team der SPÖ Imst sind dafür die richtigen Persönlichkeiten.“

SPÖ-Team sucht Mitgestalter

Das neue SPÖ-Team will die Imster zur Mitgestaltung ermutigen. Es bietet eine Plattform für deren Lösungen an, unabhängig von einer Mitgliedschaft. Manuel Matt schloss seine Ausführungen mit den Worten: „Ein Problem kann tausend Gründe haben, braucht aber nur eine funktionierende Lösung. Bei über 11.000 klugen Köpfen in unserer Stadt stehen die Chancen gut, dass diese Lösungen längst da sind. Sie müssen nur gehört werden. Genau das wollen wir als SPÖ Imst tun – und den Imsterinnen und Imstern eine Stimme geben, die sein wird.“