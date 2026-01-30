- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Eine Trendschau
Gut gewickelt: Warum alle plötzlich Skihauben tragen
Der Ursprung der Trendhauben liegt im Krimkrieg der 1850er Jahre.
© H&M
Von Hannah Purner
Warme Ohren verpassen uns diesen Winter Kopfbedeckungen mit den interessanten Namen „Balaklavas“ und „Balabonnets“.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten