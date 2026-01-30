Reise in Kult-Ära
Das große 90er-Jahre-Quiz: Wie gut kennt ihr das Jahrzehnt von Spice Girls und Game Boy?
Girl-Power trifft auf Game-Power: Die Spice Girls (l.) und der Game Boy waren zwei absolute Kult-Phänomene der 90er-Jahre.
© imago images/Mary Evans (1), IMAGO/Kathrin Schubert (1)
Von den Backstreet Boys bis zu „Beverly Hills, 90210“, von der PlayStation bis zum Tamagotchi – die 90er waren ein Jahrzehnt für sich. Reist mit uns zurück in der Zeit und findet heraus, wie viel Wissen bei euch hängen geblieben ist.
Das große 90er-Jahre-Quiz
Wie gut erinnert ihr euch an das Jahrzehnt der Tamagotchis, Boybands und bauchfreien Tops?
Frage 1 von 16:
Welches digitale Haustier im Taschenformat wurde ab 1996 zum weltweiten Hype und musste ständig gefüttert und gepflegt werden?