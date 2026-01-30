Toter Häftling in Justizanstalt: Beamter suspendiert, Ministerin kündigt Konsequenzen an

Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt Hirtenberg gibt es erste Konsequenzen. Ein Beamter wurde vom Dienst suspendiert. Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) entschuldigte sich für das „Fehlverhalten“ bei der Familie des toten Mannes.

Wien - Nach dem Tod eines Insassen der Justizanstalt (JA) Hirtenberg gibt es erste Konsequenzen. Ein Beamter wurde vom Dienst suspendiert und Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) entschuldigte sich für "Fehlverhalten" bei der Familie des toten Mannes, wie die Zeit im Bild am Freitagabend im ORF berichtete. Ein interner Bericht der Generaldirektion belege schwere Fehler: Die Analyse habe die Ministerin nun dazu veranlasst, auch zwei Disziplinaranzeigen einzubringen.

„Es hat sich gezeigt aufgrund dieses vorläufigen Berichts, dass in der Führungsverantwortung Fehler passiert sind“, so Sporrer. Es gehe um Personen, die Verantwortung hätten übernehmen sollen für den Einsatz. Zudem ermittelt die Staatsanwaltschaft Eisenstadt gegen zwölf Justizwachebeamte. Sie bleiben vorerst weiter im Dienst, sind aber versetzt worden.

Der Falter veröffentlichte kürzlich neue Details zu dem Fall, wonach der psychisch Kranke vergangenen Dezember misshandelt worden sein soll. Der Mann starb an den Folgen von Verletzungen, zu denen es im Rahmen eines Häftlingstransports gekommen sein dürfte.

Ministerin entschuldigt sich bei Familie

Gegenüber der Familie des verstorbenen Mannes hat sich Justizministerin Sporrer entschuldigt. Es seien offenbar zentrale Informationen zurückgehalten worden. „Der Fehler hat dann darin bestanden, dass, nachdem der vorläufige Obduktionsbericht vorgelegen ist, keine weitere Kommunikation mit den Eltern aufgenommen worden ist und für diesen Fehler möchte ich mich hier als Ressortverantwortliche ausdrücklich entschuldigen“, so Sporrer.