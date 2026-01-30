Mutter von „Kevin - Allein zu Haus“ mit 71 Jahren verstorben

Die kanadische Schauspielerin Catherine O'Hara, die in dem Komödienhit "Kevin - Allein zu Haus" die Filmmutter des kleinen Kevin spielte, ist tot. Sie sei am Freitag nach "kurzer Krankheit" in ihrem Haus in Los Angeles gestorben, teilte ihr Management am Freitag mit. O'Hara wurde 71 Jahre alt. Die Kanadierin stand für viele Komödien vor der Kamera - unter anderem in der Rolle als Delia Deetz in "Beetlejuice" (1988) und in der Fortsetzung "Beetlejuice Beetlejuice" (2024).

In dem Hollywood-Hit "Kevin - Allein zu Haus", der Macaulay Culkin zum Kinderstar machte, verkörperte sie die Mutter des kleinen Titelhelden, der von seinen Eltern bei einer Weihnachtsreise versehentlich zu Hause vergessen wurde.