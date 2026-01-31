Wieder mehr Pflegegeldbezieher, Wertanpassung seit 1. Jänner

Die Zahl der Pflegegeldbezieher ist im Dezember im Jahresvergleich neuerlich gestiegen. Mit insgesamt 504.505 Anspruchsberechtigten lag die Zahl um 2,13 Prozent über jener des Vergleichszeitraums des Vorjahres (493.961). Gegenüber dem Vormonat November (505.388) gab es einen kleinen Rückgang.

Damit blieb die Bezieher-Zahl weiterhin über einer halben Million Betroffenen. Erstmals wurde die Marke von 500.000 Anspruchsberechtigten im Mai vergangenen Jahres überschritten (mit 500.554 Betroffenen). Zum Halbjahr (Juni) stieg die Zahl auf 501.205 und blieb dann beständig über dieser Marke.

Bezüglich der Aufteilung der Pflegebedürftigen je Stufe entfielen - gerundet - im Dezember 29,5 Prozent auf Stufe eins, 20,5 Prozent auf Stufe zwei, 18,7 Prozent auf Stufe drei, 14,4 Prozent auf Stufe vier, 11,1 Prozent auf Stufe fünf, 4,2 Prozent auf Stufe sechs und 1,6 Prozent auf die Stufe sieben, also jene mit dem höchsten Pflegebedarf. Die Einstufung in die einzelnen Pflegestufen orientiert sich nach dem Bedarf an Stunden.

Von den 504.505 Pflegegeldbezieherinnen und -beziehern war erneut die klare Mehrheit weiblich. 308.101 Frauen (61,1 Prozent) und 196.404 Männer (38,9 Prozent) befanden sich im Dezember unter den Betroffenen.

Bereits im Mai 2025 - beim erstmaligen Überschreiten der 500.000er-Marke - hieß es seitens des Sozialministeriums von Ressortchefin Korinna Schumann (SPÖ), der demografische Wandel und die steigende Lebenserwartung würden sich auch in der steigenden Anzahl von anspruchsberechtigten Personen und bei der Entwicklung der Pflegegeldanträge zeigen.