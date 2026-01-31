Skodas Idealformat der Elektromobilität

Skodas Erfolgsgeschichte setzt sich auch im Bereich der Elektromobilität fort. Das Kompaktklasse-SUV Elroq gehört bereits kurz nach seiner Vorstellung zu den meistverkauften Elektroautos Europas. Dies wahrlich nicht ohne Grund. Im Test die 286-PS-Variante mit Allradantrieb.

Skoda segelt weiter auf der Welle des Erfolgs. So konnte die Marke des Volkswagen-Konzerns 2025 trotz schrumpfenden Markts europaweit um gut 14 Prozent zulegen und war erstmals dritt bestverkaufte Marke Europas. Auf dem Gebiet der Elektromobilität läuft es ebenso gut. So belegte der Dauerbrenner Enyaq Platz sechs und der kompakte Bruder Elroq Platz drei unter den verkauften E-Modellen. Im Oktober war das neue 4,5-Meter-SUV sogar Europas meistverkauftes Elektroauto.

Die Front des Elroq ist künftig Maßstab für alle folgenden Skoda-Modelle. © Reinhard Fellner

Dies hat freilich seine Gründe, wie der Elroq im diesmaligen TT-Test der 286-PS-Allradversion (85x) eindrucksvoll bestätigte. Zuallererst dürfte der Tscheche viele Kunden erst einmal über sein Design locken. Glattflächig, proper, wertig und zeitlos vertritt der Elroq als erster Skoda die neue Formensprache Modern Solid. Die modern wirkende LED-Front wird das neue Gesicht aller Modelle der Marke. Insgesamt brachte dies dem Elroq den anerkannten Red-Dot-Design-Preis des Jahres 2025 ein.

Ein Innenraum als Sinnbild der Modernität. Im Alltag erfreuen etliche Ablagen und die durchdachte Bedienung bis hin zum Lautstärken-Drehrad am Lenkrad. © Reinhard Fellner

Ausgewogenheit. Eine Charakteristik, die sich durch das ganze Auto zieht. Im Bereich des Designs ermöglicht der vom Enyaq übernommene Radstand bei einer um 16 Zentimeter kürzeren Karosserie eine äußerst gelungene Formensprache mit kurzen Überhängen.

Hinter dem Lenkrad informiert ein kompaktes Display. Die Bedienung über den Zentralschirm ist gelungen. © Reinhard Fellner

Der lange Radstand und Skodas markentypisches Talent zur Raumökonomie schaffen zusammen im Elroq ein in seiner Klasse überragendes Raumangebot. Vorn und hinten sitzt es sich fürstlich, mit viel Platz für Beine und Ellbogen. Auch die großzügig dimensionierten und gut ausgeformten Sitze tragen zum Wohlbefinden bei. Schön, dass Skoda den Elroq auch mit einer Vielzahl von sinnvollen Ablagen bedacht hat.

Der Kofferraum des Elroq ist dank niedriger Ladekante gut zu beladen, die elektrisch bedienbare Heckklappe schwingt schön weit auf. © Reinhard Fellner

Hinter der riesigen Heckklappe warten im Heck dann noch 470 bis 1580 Liter Kofferraum, eine Rückbank mit Skidurchreiche, etliche clevere Detaillösungen. Die Allerbeste: Unter der Hutablage wurde ein stabiles Netz angebracht, unter welchem das oft lästige Ladekabel verstaut werden kann. So einfach und gerade deshalb genial! Man an diesen Lösungen wohl lange Freude haben, denn die Karosseriequalität des Tschechen ist auffallend gut.

Typisch Skoda: Der Kofferraum des Elroq strotzt vor cleveren Ideen, Haken und Helferlein. Genial: Das lästige Ladekabel kann unter der Hutablage verstaut werden. © Reinhard Fellner

Auch beim Fahren präsentiert sich der Elroq als typischer Skoda. Ausgewogenheit bei Komfort und Sportlichkeit steht im Vordergrund, wobei Fahrwerk und Lenkung beeindruckend vorführen, was der VW-Konzern an Feinabstimmung zu leisten vermag.

Der elektrische Antrieb des Tschechen hat diese bereits gezeigt. So arbeitet das getestete 286-PS-Motorenduo mit daraus resultierenden Allradantrieb in mehreren Modellen des Konzerns und schon längere Zeit beeindruckend im größeren Enyaq. Daran hat sich natürlich auch im leichteren Elroq nichts geändert. So haben 545 Newtonmeter mit dem 2,2-Tonner leichtes Spiel. Wer es wissen will, fliegt in 6,6 Sekunden in Richtung 100 km/h. Die Traktion des Allradlers bleibt bei jeglichem Leistungseinsatz ohne Zweifel. Wie auch bei anderen Modellen des VW-Konzerns bereitet das mehrstufige Rekuperieren über die Schaltwippen am Lenkrad Freude. Wer jedoch anderweitig beschäftigt ist, lässt den adaptiven Tempomaten für sich arbeiten. Der versteht sein Geschäft und bremst vorausschauend sauber zur Energiegewinnung an.

Im Alltag fasziniert und entspannt aber vor allem die Souveränität dieses unaufgeregten Kraftlackels. Weit entfernt von der peitschenden Spontanität mancher asiatischer Konkurrenten, aber insgesamt eben auch viel schöner zu fahren.

Zahlreiche Tugenden schön verpackt: Nicht nur optisch ist der Elroq ein Muster an Zeitgeist und Ausgewogenheit. © Reinhard Fellner

Dauerthema Reichweite: Skoda verspricht für den verbauten 77-kWh-Akku eine Norm-Reichweite von bis zu 538 Kilometern. Dies könnte bei langsamer Fahrt im Stadtgebiet allenfalls funktionieren. Bei gemischter Fahrt und unter zeitweiliger Ausnützung des Leistungspotenzials kamen wir auf knapp 400 Kilometer Reichweite. Dafür kann mit bis zu 175 kW wieder relativ schnell geladen werden. Im Idealfall sollen am Schnelllader in 28 Minuten von zehn Prozent Akkukapazität auf 80 Prozent geladen werden.

An Assistenzsystem wird alles geboten, was derzeit im Segment möglich ist. Noch wichtiger: Alles funktioniert während der Fahrt einwandfrei. Fünf Sterne gab es im NCAP-Crashtest.

So ist der Elroq 85x in sehr gutes Elektroauto und insgesamt gesehen ein noch besseres Fahrzeug. Das ausgewogene Gesamtpaket beeindruckt.