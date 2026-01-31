Ins Krankenhaus gebracht

Wieder Schlägerei beim Après-Ski: 26-Jähriger in Sölden verletzt

Sölden – Erneut kam es in Tirol zu einer Körperverletzung beim Après-Ski – dieses Mal in Sölden. Ein 26-jähriger Deutscher wurde von zwei Portugiesen (31 und 33) mehrmals ins Gesicht geschlagen, berichtet die Polizei.

Der Mann wurde unbestimmten Grades verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Zams gebracht. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 19.30 Uhr in einer Schirmbar.

In den vergangenen Wochen kam es zu mehreren gewalttätigen Zwischenfällen beim Après-Ski in Tirol. (TT.com)

