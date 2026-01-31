- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Volksbefragung zu Wehrpflicht
Was die Ansagen von ÖVP-Chef Stocker wert sind
Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) am Freitag beim politischen Neujahrsauftakt der ÖVP in Wien.
© APA/HELMUT FOHRINGER
Von Wolfgang Sablatnig
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten