Kommentar

Der Volksbefragungs-Coup hilft nur der ÖVP

Kommentarvon Wolfgang Sablatnig

Christian Stocker will das Volk über eine längere Wehrpflicht befragen. Als Kanzler schiebt er eine Entscheidung ab. Für den Parteichef kann der Vorstoß ein Befreiungsschlag sein.