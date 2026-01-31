- Überblick
- Newsticker
- Tirol
expand_more
- Politik
expand_more
- Wirtschaft
expand_more
- Panorama
expand_more
- Sport
expand_more
- Leben & Freizeit
expand_more
- Kultur
expand_more
- Auto & Motor
expand_more
- Tirol live
- Podcasts
- Tourentipps
- Leserfotos
- Service
expand_more
- Mein Abo
expand_more
Kommentar
Der Volksbefragungs-Coup hilft nur der ÖVP
Kommentarvon Wolfgang Sablatnig
Christian Stocker will das Volk über eine längere Wehrpflicht befragen. Als Kanzler schiebt er eine Entscheidung ab. Für den Parteichef kann der Vorstoß ein Befreiungsschlag sein.
© 2026 Tiroler Tageszeitung Online - Alle Rechte vorbehalten