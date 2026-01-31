Erfolg für Reitmeier-Inszenierung
Von Tirol nach Toulouse: Die Innsbrucker „Passagierin“ begeisterte in Frankreich
Die Innsbrucker Produktion von „Die Passagierin“ wurde dieser Tage im französischen Toulouse gespielt. Das öffentliche Interesse an dem Stück war enorm.
© Privat
Johannes Reitmeiers Inszenierung von Mieczysław Weinbergs Oper wurde mit dem Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet. Nun brachte der frühere Intendant des Tiroler Landestheaters das Werk zur französischen Erstaufführung.