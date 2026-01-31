Erfolg für Reitmeier-Inszenierung

Von Tirol nach Toulouse: Die Innsbrucker „Passagierin“ begeisterte in Frankreich

Die Innsbrucker Produktion von „Die Passagierin“ wurde dieser Tage im französischen Toulouse gespielt. Das öffentliche Interesse an dem Stück war enorm.
Joachim Leitner

Von Joachim Leitner

Johannes Reitmeiers Inszenierung von Mieczysław Weinbergs Oper wurde mit dem Österreichischen Musiktheaterpreis ausgezeichnet. Nun brachte der frühere Intendant des Tiroler Landestheaters das Werk zur französischen Erstaufführung.

