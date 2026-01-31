Überkopfwegweiser fiel nach Kollision auf Auto: Fünf Insassen verletzt

Graz – Bei einem Verkehrsunfall in Graz sind am Freitagabend fünf Insassen eines Autos verletzt worden, drei davon schwer. Die Lenkerin kam gegen 21.30 Uhr auf der Liebenauer Tangente links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der Säule eines Überkopfwegweisers der Gegenfahrbahn, der umkippte und auf die Fahrbahn stürzte. Wie die Landespolizeidirektion Steiermark mitteilte, wurde die Lenkerin eingeklemmt und musste von der Berufsfeuerwehr aus dem Auto befreit werden.

Die Lenkerin und zwei Mitfahrer im Alter von 23 und 25 Jahren wurden vom Roten Kreuz mit schweren Verletzungen ins LKH Graz gebracht und dort stationär aufgenommen. Zwei weitere Insassen im Alter von 25 und 28 Jahren wurden ins UKH Graz gebracht und dort ebenfalls stationär aufgenommen.