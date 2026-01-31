Slalom-Spezialist nur Zuschauer

Olympia-Traum platzte bereits zum zweiten Mal: „Nicht immer gibt es ein Happy End“

Vor seiner zweiten schweren Knieverletzung hatte sich Sebastian Holzmann in den Top 25 der Weltrangliste etabliert.
© APA/AFP/KERSTIN JOENSSON

Während die einen bereits die Koffer für die Olympischen Spiele in Mailand und Cortina packen, müssen andere gerade eine herbe Enttäuschung verdauen. So auch Sebastian Holzmann.

Der Traum von Winterspielen platzte für den deutschen Slalom-Spezialisten bereits zum zweiten Mal in seiner Karriere. Ein Kreuzbandriss sorgte vor vier Jahren für das Aus in Peking. Und auch heuer machten dem 32-Jährigen die Nachwehen einer schweren Knieverletzung aus der Vorsaison einen Strich durch die Olympia-Rechnung.

„Der Weg hierher zurück – brutal. Die Chancen – gering. Das Skifahren – zu inkonstant. Zwei kleine Lichtblicke, aber am Ende einfach zu wenig. Nicht immer gibt es ein Happy End. Die Olympischen Winterspiele bleiben ein Traum“, schrieb Holzmann in einem emotionalen Insta-Posting.

In seiner Karriere fuhr der DSV-Athlet 15 Mal in die Top 20. Heuer reichte es in Alta Badia und Wengen als jeweils 24. nur zweimal für Weltcuppunkte. Aufmunternde Worte kamen u.a. von Kombinierer Johannes Rydzek: „Viele Träume konntest du dir erfüllen und neue schöne Träume kommen.“ (TT.com)

