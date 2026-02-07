Ab Montag: Aldranser Straße muss für eine Woche gesperrt werden
Zwischen dem Kreisverkehr „Innsbruck Mitte“ und dem Bereich „Felseneck“ im Gemeindegebiet von Aldrans müssen ab 9. Februar Bäume gefällt werden.
In der Ferienwoche zwischen Montag, 9. Februar, und Freitag, 13. Februar, kann die Aldranser Straße vom Kreisverkehr „Innsbruck Mitte“ an der Autobahnabfahrt bis zum „Felseneck“ im Gemeindegebiet Aldrans nicht befahren werden. Ein überalteter Bewuchs nahe der Straße birgt laut einer Aussendung des Landes Gefahren und muss komplett entfernt werden. Die Holzschlägerungsarbeiten finden bei jeder Witterung statt.
Die Sperre von Innsbruck-Mitte bis Felseneck in Aldrans
Die Sperre beginnt am 9. Februar um 6.30 Uhr, die Umleitungen führen über die Mittelgebirgsstraße (L9, Viller Berg). Eine weitere Option ist die Ellbögener Straße (L38) und die Ampasser Straße (L283, Luigenstraße, Bleichenweg). Alle Routen sind entsprechend beschildert. Auch der öffentliche Nahverkehr nutzt die Umleitungsstrecken. Die Haltestellen „Felseneck“ und „Schloss Ambras“ entfallen während der Sperre. Das Schloss Ambras ist aus Richtung Aldrans erreichbar. (TT.com)