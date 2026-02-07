Ab Montag: Aldranser Straße muss für eine Woche gesperrt werden

Zwischen dem Kreisverkehr „Innsbruck Mitte“ und dem Bereich „Felseneck“ im Gemeindegebiet von Aldrans müssen ab 9. Februar Bäume gefällt werden.

In der Ferienwoche zwischen Montag, 9. Februar, und Freitag, 13. Februar, kann die Aldranser Straße vom Kreisverkehr „Innsbruck Mitte“ an der Autobahnabfahrt bis zum „Felseneck“ im Gemeindegebiet Aldrans nicht befahren werden. Ein überalteter Bewuchs nahe der Straße birgt laut einer Aussendung des Landes Gefahren und muss komplett entfernt werden. Die Holzschlägerungsarbeiten finden bei jeder Witterung statt.

Die Sperre von Innsbruck-Mitte bis Felseneck in Aldrans