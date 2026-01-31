Macaulay Culkin mit emotionalem Abschied von Film-Mama O’Hara: „Ich liebe dich“

Los Angeles – Der plötzliche Tod der kanadischen Schauspielerin Catherine O'Hara sorgte in Hollywood für tiefe Betroffenheit. Die 71-Jährige starb am Freitag nach „kurzer Krankheit“ in ihrem Haus in Los Angeles, teilte ihr Management mit.

In dem Hollywood-Hit „Kevin – Allein zu Haus“, der Macaulay Culkin 1990 zum Kinderstar machte, verkörperte sie die Mutter des kleinen Titelhelden, der von seinen Eltern bei einer Weihnachtsreise versehentlich zu Hause vergessen wurde.

In einem emotionalen Posting nahm Culkin Abschied: „Mama. Ich dachte, wir hätten Zeit. Ich wollte mehr. Ich wollte in einem Stuhl neben dir sitzen. Ich habe dir zugehört. Aber ich hatte so viel mehr zu sagen. Ich liebe dich. Wir sehen uns später.“

Die Kanadierin stand in vielen Komödien vor der Kamera – unter anderem in der Rolle als Delia Deetz in „Beetlejuice“ (1988) und in der Fortsetzung „Beetlejuice Beetlejuice“ (2024). (TT.com)