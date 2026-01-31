Kollision zwischen E-Scooter und Gelenkbus: 40-Jähriger in Innsbruck schwer verletzt

Innsbruck – Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Freitagabend in Innsbruck. Im Gewerbegebiet Rossau stießen gegen 18.45 Uhr ein E-Scooter-Fahrer und ein Gelenkbus zusammen.

„Als der 40-Jährige mit einem E-Scooter am Bus vorbeifuhr, kam es aus bislang ungeklärter Ursache zur Kollision“, berichtet die Polizei. Der Österreicher erlitt dabei eine schwere Kopfverletzung. Er wurde nach der Erstversorgung mit der Rettung in die Klinik Innsbruck gebracht.