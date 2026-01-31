Sieben Veranstaltungen

Was das neue Programm der Wunderlichen Kulturtage in Kufstein zu bieten hat

Kulturreferent Klaus Reitberger, Hugo Neuhauser und Christian Widauer vom Kulturverein Wunderlich und Daniela Bucher von Sponsor Sparkasse (von links) bei der Präsentation des Jahresprogramms.
© Michael Mader
Michael Mader

Von Michael Mader

Eine Österreich-Premiere und vier Tirol-Premieren bringt der Kufsteiner Kulturverein Wunderlich in diesem Jahr auf die Bühne: von Kabarett, Comedy, Vorträge bis hin zu Performances mit 14 TänzerInnen.

