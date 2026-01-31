Sieben Veranstaltungen
Was das neue Programm der Wunderlichen Kulturtage in Kufstein zu bieten hat
Kulturreferent Klaus Reitberger, Hugo Neuhauser und Christian Widauer vom Kulturverein Wunderlich und Daniela Bucher von Sponsor Sparkasse (von links) bei der Präsentation des Jahresprogramms.
© Michael Mader
Eine Österreich-Premiere und vier Tirol-Premieren bringt der Kufsteiner Kulturverein Wunderlich in diesem Jahr auf die Bühne: von Kabarett, Comedy, Vorträge bis hin zu Performances mit 14 TänzerInnen.