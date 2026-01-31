26-Jähriger bei Unfall im Skigebiet Zettersfeld verletzt, Beteiligter flüchtete

Gaimberg – Im Skigebiet Zettersfeld kam es am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der blauen Piste Nr. 7, Idlboden, zu einer Kollision. Am Ende des Funparks wurde ein 26-jähriger Pole von einem unbekannten Skifahrer von hinten umgefahren. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.