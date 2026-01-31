Am Ende des Funparks
26-Jähriger bei Unfall im Skigebiet Zettersfeld verletzt, Beteiligter flüchtete
Gaimberg – Im Skigebiet Zettersfeld kam es am Freitag gegen 11.30 Uhr auf der blauen Piste Nr. 7, Idlboden, zu einer Kollision. Am Ende des Funparks wurde ein 26-jähriger Pole von einem unbekannten Skifahrer von hinten umgefahren. Er erlitt dabei Verletzungen unbestimmten Grades.
Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt fort, ohne anzuhalten oder sich um den Verletzten zu kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizeiinspektion Sillian unter 059133/7238 zu melden. (TT.com)