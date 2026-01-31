Crans-Montana-Sturzopfer verkündet nach „Netz-Test“ erste Diagnose

Marte Monsen zählte zu den drei Sturzopfern beim Abfahrts-Chaos in Crans Montana am Freitag. 24 Stunden später meldete sich die Norwegerin aus dem Krankenhaus.

„Habe die Netze getestet, würde ich nicht empfehlen“, schrieb die 26-Jährige auf Instagram. Sie habe eine Gehirnerschütterung erlitten und müsse sich nun erst einmal ausruhen. Untersuchungen in der Heimat am rechten Knie sollen zeigen, wann sie auf die Piste zurückkehren kann.