Einsatz läuft
Lawinenabgang im Zillertal: Bergretter suchen nach möglichen Verschütteten
Am Samstag kam es zu mehreren Einsätzen nach Lawinenabgängen. Großes Glück hatten Tourengeher in Längenfeld. Auf der Wanglspitze im Zillertal läuft die Suche.
