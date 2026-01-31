Lawinenabgang in Längenfeld: Mehrere Personen teilverschüttet
Längenfeld – Die Befürchtungen der Experten bestätigten sich. Am Samstagvormittag kam es zu einem Lawinenabgang in Längenfeld. Laut Informationen der Leitstelle Tirol waren vier Personen beteiligt.
„Die Skitourengeher wurden teilverschüttet und blieben alle unverletzt“, hieß es gegenüber der TT. Der Lawinenabgang ereignete sich kurz vor 11 Uhr im alpinen Gelände. Die Alpinisten setzten zwar den Notruf ab, ein Sucheinsatz war jedoch nicht notwendig.
Erhebliche Lawinengefahr in Tirol
Am Samstag wurde vom Lawinenwarndienst für Teile Tirols die dritthöchste Lawinenwarnstufe ausgegeben – also „erhebliche Gefahr“. So etwa im Alpenhauptkamm und in weiten Teilen Osttirols. Vor allem abseits der gesicherten Pisten sei die Lawinensituation heikel.
Bei dieser Stufe passiert rund die Hälfte der tödlichen Lawinenunglücke. Alt- und Triebschnee sind die Hauptgefahr. „Aufgrund der aktuellen Situation sollte dieses Wochenende in ganz Tirol kein Risiko eingegangen werden“, mahnte Christoph Mitterer vom Lawinenwarndienst des Landes, am Freitag. (TT.com)