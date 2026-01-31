Standards gefordert
Mittagstisch nicht kindgerecht: Essen für Tiroler Volksschüler aus Seniorenheimen
Oft fehlt es beim Mittagstisch an einer ausgewogenen Mischung aus Kohlenhydraten, tierischem und pflanzlichem Eiweiß, zeigt die SIPCAN-Studie.
© iStock
Fast die Hälfte der Volksschulen in Tirol, die einen Mittagstisch für Kinder anbieten, beziehen das Essen aus Seniorenheimen, zeigt eine neue Studie des Ernährungsinstituts SIPCAN. Auch kann keine einzige Schule bestätigen, dass der Speiseplan „kindgerecht“ ist.