Außervillgraten: Pilotprojekt soll pflegende Angehörige entlasten

Die Gemeinde Außervillgraten startet ein wegweisendes Pilotprojekt. Es unterstützt pflegende Angehörige und wurde bei einer Podiumsdiskussion im Haus Valgrata vorgestellt. Die Initiative zielt darauf ab, die häusliche Pflege zu stärken.

Außervillgraten – Außervillgraten setzt sich als „Gesunde Gemeinde“ für ihre Bürger ein. Ein zentrales Anliegen ist die Unterstützung pflegender Angehöriger. Daher startet die Gemeinde in Zusammenarbeit mit ISL Bildung und Begleitung das Pilotprojekt „Neue Tradition im Umgang mit den Pflegenden Angehörigen“.

Bei der Podiumsdiskussion zum Thema „Altern mit Lebensqualität“ wurde die immense Bedeutung der pflegenden Angehörigen hervorgehoben. Diese bilden die tragende Säule der Betreuung. Der Bezirk Lienz verfügt bereits über eine breit aufgestellte Infrastruktur an Institutionen und Anlaufstellen.

Die Podiumsdiskussion in Außervillgraten. © Gemeinde Außervillgraten

Vertreter verschiedener dieser Institutionen nahmen an der Diskussion teil. Die Geschäftsführerin des Gesundheits- und Sozialsprengels Osttiroler Oberland, Monika Kraler, informierte über die regionale Einrichtung. Carina Joas stellte den Tagesablauf in der Tagesbetreuungsstätte Sprengelstube Abfaltersbach dar. Elisabeth Unterweger vom LIV CareManagement erläuterte Hilfestellungen bei Versorgungslösungen und Antragstellungen. Marlen Resinger von der Tiroler Hospizgemeinschaft Osttirol erklärte den hospizlichen Gedanken ihrer Organisation.

An Multipler Sklerose erkrankt

Der seit 2012 in Außervillgraten bestehende Besuchs- und Begleitdienst wurde von Gemeinderätin Christine Hofmann vorgestellt. Dieser Verein besteht aus ehrenamtlichen Mitgliedern und schenkt Zeit im Alltag, ist jedoch nicht auf Pflege ausgerichtet. Josef Ortner, der vor vielen Jahren an Multipler Sklerose erkrankt ist und nun auf seinen Rollstuhl und Hilfe angewiesen ist, brachte als direkt betroffener Einheimischer seine Erfahrungen, Wünsche und Anregungen ein.

Bürgermeister Josef Mair. © Oblasser

Bürgermeister Josef Mair sieht in der Pflegethematik einen künftigen Schwerpunkt für die Gemeinde. In Österreich werden die meisten hilfsbedürftigen Menschen zu Hause gepflegt, davon 70 Prozent durch Angehörige. In Außervillgraten leben rund 50 Bürger, die 80 Jahre oder älter sind. Eine 24-Stunden-Betreuung zu Hause ist nicht immer möglich, weder räumlich noch finanziell.

Ehrenamtlicher Fahrdienst wird gewünscht

Aus dem Publikum kamen Wortmeldungen. Zentrale Themen waren die finanzielle Belastung, ungerechte Behandlungen bei Unterstützungsleistungen und nicht nachvollziehbare Einstufungen bei Pflegegelderhöhungen. Auch der Wunsch nach einem Transport- oder ehrenamtlichen Fahrdienst wurde geäußert.