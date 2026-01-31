WSG Tirol schoss sich mit Kantersieg gegen Lustenau für die Liga warm
Die WSG Tirol schoss sich am Samstag für den Bundesliga-Frühjahrs-Auftakt beim LASK in einer Woche mit einem 6:0-Testspielsieg bei Austria Lustenau warm.
Treffer von Nikolai Baden Frederiksen, Jamie Lawrence (2x), Ademola Ola-Adebomi, Lukas Hinterseer sowie ein Eigentor sorgten gegen den Zweitligisten für klare Verhältnisse. (TT.com)
Testspiel-Ergebnisse
SC Austria Lustenau – WSG Tirol 0:6 (0:2). Tore: 0:1 Frederiksen (7.), 0:2 Lawrence (18.), 0:3 Lawrence (66.), 0:4 Ola-Adebomi (71.), 0:5 Eigentor (75.), 0:6 Hinterseer (89.). WSG (Startformation): Stejskal – Naschberger – Boras – Lawrence – Gugganig – Böckle – Taferner – Müller – Wels – Frederiksen – Anselm
TSV Hartberg – SV Lafnitz 7:0 (5:0). Tore: Kainz (3.), Havel (10., 45.+7., 53.), Hoffmann (21., 33.), Fridrikas (78.)
FK Austria Wien – GAK 2:0 (2:0). Tore: Fischer (36.), Eggestein (39.)