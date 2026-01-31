Gute Nachrichten für Sportmuffel: Ein paar Minuten Bewegung täglich für ein längeres Leben

Laut einer aktuellen Studie des renommierten medizinischen Fachjournals The Lancet genügen schon wenige Minuten moderate Bewegung am Tag, um das Sterberisiko zu senken. Dass ein regelmäßiger kurzer Spaziergang im Park schon viel bewirken kann, dürfte besonders Sportmuffel freuen. Sportmedizinerin Lydia Pesserer über die positiven Effekte.