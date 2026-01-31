Das Beste gegen Stress
Gute Nachrichten für Sportmuffel: Ein paar Minuten Bewegung täglich für ein längeres Leben
Gehen macht glücklich: Die beste Wirkung hat Bewegung, wenn man im Wald unterwegs ist.
© iStock
Laut einer aktuellen Studie des renommierten medizinischen Fachjournals The Lancet genügen schon wenige Minuten moderate Bewegung am Tag, um das Sterberisiko zu senken. Dass ein regelmäßiger kurzer Spaziergang im Park schon viel bewirken kann, dürfte besonders Sportmuffel freuen. Sportmedizinerin Lydia Pesserer über die positiven Effekte.