Tiroler Musikerinnen sorgen für Furore: Das liefert die heimische Szene im Februar

Spannende Zeiten für heimische Artists. Nach ihrem Sieg beim FM4-Publikumsaward könnte Rapperin Nenda bald noch einen draufsetzen. Und am 20. Februar entscheidet sich, ob eine Tirolerin beim ESC für Österreich antritt. Nicht zu vergessen: Liedermacher Jesse hat ein höchst originelles Album veröffentlicht.