Mittendrin bei ESC und Amadeus
Tiroler Musikerinnen sorgen für Furore: Das liefert die heimische Szene im Februar
Lena Schaur (l.) und Kayla Krystin (r.) wollen für Österreich beim ESC in Wien singen. Nenda (Mitte) gewann den FM4-Publikumspreis beim Amadeus Award und hat Chancen auf eine weitere Auszeichnung.
© Peterle, suna.films, Angelo Lair
Spannende Zeiten für heimische Artists. Nach ihrem Sieg beim FM4-Publikumsaward könnte Rapperin Nenda bald noch einen draufsetzen. Und am 20. Februar entscheidet sich, ob eine Tirolerin beim ESC für Österreich antritt. Nicht zu vergessen: Liedermacher Jesse hat ein höchst originelles Album veröffentlicht.