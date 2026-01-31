600.000 Euro investiert

Neue Lawinenverbauung auf der Seegrube: Schutz für ein Skigebiet, das oft keines mehr ist

Vor Beginn der Saison wurden Baumstämme tief in den Hotelhang verankert. Die Lawinenverbauung soll die Piste 7 darunter schützen. Ein Skibetrieb war dort bisher aber nicht möglich.
Matthias Christler

Hunderttausende Euro wurden auf der Seegrube in eine Lawinenverbauung investiert. Noch ist sie nutzlos, der Sessellift war heuer bislang keinen einzigen Tag in Betrieb. Aber es sind ohnehin nicht mehr die Wintersportler, die für den Umsatz sorgen.

