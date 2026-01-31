Bus kracht in München gegen Mauer: 13-Jährige tot, vier Schwerverletzte

München – Bei einem schweren Busunfall in München ist am Samstag ein 13-jähriges Mädchen gestorben. Sechs Menschen wurden verletzt, darunter vier Menschen schwer - zu ihnen zählt auch der Busfahrer. Nach Angaben eines Polizeisprechers war ein Linienbus im Stadtteil Trudering im Osten Hauptstadt des süddeutschen Bundeslands Bayern gegen die Mauer eines Gebäudes gefahren. Die Ursache des Unglücks war zunächst unklar.