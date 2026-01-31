50 Meter abgestürzt: Betrunkene Rodler bei Unfall in Westendorf schwer verletzt

Westendorf – Zu einem schweren Rodelunfall kam es am Samstagnachmittag auf der Rodelbahn „Wilder Kaiser Brixental“ im Gemeindegebiet von Westendorf. Gegen 14 Uhr fuhren ein 24-Jähriger rund eine 20-Jährige aus Deutschland gemeinsam ab, als sie in einer scharfen Rechtskurve die Kontrolle über die Rodel verloren. Sie stürzten knapp 50 Meter über eine steile Böschung und blieben schwer verletzt liegen. „Sie waren nach dem Unfall ansprechbar, aber augenscheinlich alkoholisiert“, berichtete die Polizei. „Beide fuhren ohne Helm.“