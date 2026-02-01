145 Aufständische bei Kämpfen in Pakistan getötet

In Pakistan sind bei Kämpfen in der Unruheprovinz Belutschistan am Wochenende 145 Aufständische getötet worden. Dies sei die Bilanz von Gefechten, die insgesamt 40 Stunden angedauert hätten, teilte der Chefminister der Provinz, Sarfaraz Bugti, am Sonntag in Quetta mit. Unter den Toten seien Angreifer, die bei Razzien am Freitag und Samstag sowie bei noch laufenden Militäroperationen ums Leben gekommen seien. Bugti zufolge starben zudem 17 Sicherheitskräfte und 31 Zivilisten.

Es handle sich um die höchste Zahl getöteter Aufständischer in so kurzer Zeit seit der Verschärfung des Konflikts. Die verbotene Belutschistan-Befreiungsarmee erklärte, sie habe unter dem Codenamen "Herof" (Schwarzer Sturm) koordinierte Angriffe auf Sicherheitskräfte in mehreren Distrikten ausgeführt, darunter Quetta und die Hafenstadt Gwadar. Das Militär machte dagegen "von Indien unterstützte Militante" für die Angriffe verantwortlich. Das Außenministerium in Neu-Delhi wies dies am Sonntag entschieden zurück.