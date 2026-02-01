Toyotas Vollstromer im Alltagseinsatz
Toyota bZ4X AWD: Charakterkopf mit Licht und Schatten
Der Toyota bZ4X AWD fällt mit kantigem Design und den markanten, schwarz eingefassten Kotflügeln sofort ins Auge.
© Lukas Letzner
Toyotas erster vollelektrischer SUV ist ein echter Hingucker – und fährt sich überraschend souverän. Doch während Komfort und Allradantrieb überzeugen, zeigen Reichweite und Ladeleistung die Grenzen der ersten Generation. Darum dürfte die kommende Modellpflege für viele Käufer entscheidend sein.