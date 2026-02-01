Toyota bZ4X AWD: Charakterkopf mit Licht und Schatten

Toyotas erster vollelektrischer SUV ist ein echter Hingucker – und fährt sich überraschend souverän. Doch während Komfort und Allradantrieb überzeugen, zeigen Reichweite und Ladeleistung die Grenzen der ersten Generation. Darum dürfte die kommende Modellpflege für viele Käufer entscheidend sein.