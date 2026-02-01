Drogen-Lenker ohne Führerschein nach Verfolgungsjagd in Reutte aus dem Verkehr gezogen

Reutte – Ein 35-Jähriger hat am Samstag in Reutte mit einer halsbrecherischen Verfolgungsjagd für Aufsehen gesorgt. Obwohl ihm der Führerschein entzogen worden war, setzte er sich ans Steuer eines Pkw und gefährdete dabei Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer. Ein Drogentest verlief positiv.

Aber von vorn: Polizeibeamte bemerkten den Pkw des Einheimischen gegen 16.50 Uhr im Bereich des Reuttener Bahnhofs auf der L69. Sie wussten, dass dem Lenker der Führerschein entzogen worden war. Als die Beamten den Wagen anhalten wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte zu flüchten.

Mit erheblich überhöhter Geschwindigkeit und mehreren gefährlichen Überholmanövern fuhr der Mann durch das Ortsgebiet. Dabei gefährdete er nicht nur Fußgänger, sondern auch andere Verkehrsteilnehmer. Als der 35-Jährige bemerkte, dass die Polizeistreife aufholte, stoppte er sein Fahrzeug in der Gipsmühlstraße in Breitenwang. Ein anschließend durchgeführter Drogenschnelltest bei dem Mann fiel positiv aus.