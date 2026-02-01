Zwei Festnahmen in Jenbach: Polizei ertappte Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Jenbach – In der Nacht auf Sonntag wurden in Jenbach zwei Männer von der Polizei auf frischer Tat ertappt, als sie eine öffentliche Toilettenanlage mit Graffiti besprühten. Ein aufmerksamer Passant hatte die Beamten zuvor alarmiert, woraufhin eine kurze Verfolgungsjagd endete und die Sprayer festgenommen werden konnten.

Gegen 1.20 Uhr meldete der Zeuge, dass er zwei Personen dabei beobachtete, wie sie die Wände der öffentlichen WC-Anlage verunstalteten. Die Beamten fuhren hin und ertappten die Sprayer auf frischer Tat. Als diese die Einsatzkräfte sahen, rannten sie davon. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es den Polizisten jedoch, die beiden anzuhalten und festzunehmen. Es handelt sich um einen 23-jährigen und einen 25-jährigen Deutschen.