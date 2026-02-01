Körperverletzung und Waffenfund nach Veranstaltung in Buch: 39-Jähriger festgenommen

Buch in Tirol – Mit einem rabiaten 39-Jährigen hatte es die Polizei in der Nacht auf Sonntag im Unterland zu tun. Der Einheimische ging gegen 3.20 Uhr nach einer Veranstaltung in Buch auf eine 22-Jährige und einen 16-Jährigen los.

Laut Polizeiangaben stieß der Mann zunächst die Frau gewaltsam beiseite und verpasste anschließend dem Jugendlichen einen Faustschlag ins Gesicht. Mitarbeiter einer Securityfirma schritten ein, fixierten den Angreifer und verwiesen ihn von der Veranstaltung.

39-Jähriger war bereits polizeibekannt

Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibeamten stellte sich heraus, dass der 39-Jährige kein Unbekannter ist und gegen ihn ein aufrechtes Waffenverbot besteht. Auf Aufforderung händigte der sichtlich betrunkene Mann den Polizisten einen Schlagring und ein Klappmesser aus. Im weiteren Verlauf zeigte sich der Österreicher unkooperativ und beschädigte einen Leitpflock, indem er mit dem Fuß dagegen trat.