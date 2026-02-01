Spendenaufruf im Außerfern
Irres Pech für junge Mutter: Auto vor Kindergarten gekapert und geschrottet
Die Mutter fuhr mit ihrem Auto in der Sackgasse bis fast vor die Eingangstüre des Kindergartens, ließ den Schlüssel stecken und ging mit dem Kind vier Meter bis zur Tür. Dies reichte aus, dass ihr das Fahrzeug gestohlen wurde.
© Helmut Mittermayr
Eine Häufung extrem unglücklicher Umstände führt dazu, dass eine Außerferner Mutter ein Auto weiter abstottern muss, das ein Dieb zu Schrott gefahren hat.