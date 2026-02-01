Bigband „Sawidubap“ liefert Karneval-Feeling in Hatting

Das Oberländer Ensemble „Sawidubap“ und der Tiroler Pianist Robert Sölkner starten mit Latin Sound in den Fasching.

Einmal im Jahr präsentiert die Bigband Sawidubap ein außergewöhnliches Konzertprogramm, bei dem jeweils eine herausragende heimische Jazz-Persönlichkeit im Mittelpunkt steht, und am 8. Februar ist es wieder so weit.

Im aktuellen Projekt widmen sich die 17 Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Dave Huber dem lateinamerikanischen Rhythmus – passend zur Faschingszeit, oder vielleicht treffender: zum Karneval. Und mit Robert Sölkner hat die Band einen ausgewiesenen Latin-Experten zu Gast, der an den Tasten souverän und leidenschaftlich im Mambo-, Salsa- und Samba-Stil groovt.

Robert Sölkner. © Sölkner

Sölkner zählt zu den renommiertesten Jazz-Pianisten des Landes und bereichert das aktuelle Programm der Hattinger Bigband mit seiner markanten musikalischen Handschrift.

Sawidubap mischen in ihren Konzerten bekannte Standards mit frischen Kompositionen und Arrangements. Vor mittlerweile 21 Jahren gegründet, rekrutiert die Band ihre Mitglieder nach wie vor aus nahezu ausschließlich Hattinger Musikerinnen und Musikern. Sawidubap vereint professionelle Jazzer, engagierte Amateure und einen ambitionierten Nachwuchs – und das auf hohem Niveau. Da gab es ja auch schon Konzerte mit zahlreichen internationalen Jazzgrößen wie Thomas Gansch oder Ed Partyka.

Dave Huber. © Wilhelm

Für das Publikum ergibt dies am Ende einen Mix aus Entertainment und musikalischen Highlights samt launiger Moderation von Bandleader Dave Huber. Also Karneval-Feeling und gute Laune garantiert.