Zwei Verletzte
Frontalkollision auf Piste in Osttirol: Skifahrer erlitt Rippenbrüche
Matrei in Osttirol – Bei einem Skiunfall in Osttirol sind am Samstag zwei Wintersportler verletzt worden, einer davon schwer. Laut Polizei prallten die Männer gegen 10.40 Uhr im Bereich der sogenannten „Zielhütte“ im Skigebiet Goldried aus unbekannter Ursache frontal zusammen.
Der 57-jährige Skifahrer erlitt dabei schwere Verletzungen, darunter Rippenbrüche. Der 30-Jährige zog sich Verletzungen unbestimmten Grades zu. Nach der Erstversorgung durch die Pistenrettung wurden die beiden Verletzten jeweils mit dem Notarzthubschrauber ins Bezirkskrankenhaus Lienz geflogen. (TT.com)