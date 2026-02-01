Frontalkollision auf Piste in Osttirol: Skifahrer erlitt Rippenbrüche

Matrei in Osttirol – Bei einem Skiunfall in Osttirol sind am Samstag zwei Wintersportler verletzt worden, einer davon schwer. Laut Polizei prallten die Männer gegen 10.40 Uhr im Bereich der sogenannten „Zielhütte“ im Skigebiet Goldried aus unbekannter Ursache frontal zusammen.