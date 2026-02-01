Ski Alpin live! So steht es aktuell bei der Abfahrt der Herren in Crans Montana

Die Weltcup-Abfahrt der Männer in Crans-Montana fungiert heute gleichzeitig als Generalprobe für die Olympischen Spiele und die WM 2027 im Schweizer Ski-Ort. Allzu viel Aussagekraft wird das Rennen aber wohl für beides nicht haben. Denn einige Asse wie Vincent Kriechmayr sind gar nicht am Start, andere werden wenige Tage vor der Abreise zu den Winterspielen nach Bormio nicht volles Risiko nehmen. Mit uns seid ihr live dabei!