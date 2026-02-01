Renommierter Familienbetrieb
Fest in Tirol verwurzelt: Wie sich Hammerschmidt gegen den Online-Handel behauptet
Mit Martin (l.) und Melanie Hammerschmidt als Geschäftsführer arbeitet bereits die nächste Generation im Betrieb mit. Damit Unternehmen bestehen können, müssen sich laut Otmar Hammerschmidt (r.) EigentümerInnen aktiv einbringen.
© Rita Falk
Der Online-Boom, aber auch Teuerungen setzen dem stationären Handel zu. In Wattens zeigt ein Tiroler Betrieb, unter welchen Voraussetzungen der Musikfachhandel trotzdem funktioniert.