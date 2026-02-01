Olympiasieger trauert um seinen Vater: „War mein Held und mein moralischer Kompass“

„Letzte Nacht ist Papa nach einem tapferen Kampf gegen den Krebs, der etwas über ein Jahr dauerte, friedlich eingeschlafen. Die Lücke, die er hinterlässt, lässt sich nicht in Worte fassen. Papa war mein Held und mein moralischer Kompass. Sein letzter Wunsch war, dass ich Skispringen gehe und an den Olympischen Spielen teilnehme. Und das werde ich“, schrieb der 30-Jährige in einem bewegenden Instagram-Posting mit Bildern und Videos, die ihn gemeinsam mit seinem Vater Hugo zeigen. „Danke für alles, mein lieber Papa. Ruhe in Frieden.“