Olympiasieger trauert um seinen Vater: „War mein Held und mein moralischer Kompass“
Johann André Forfang muss kurz vor Beginn der Olympischen Spielen einen privaten Schicksalsschlag verkraften. Der Norweger, der gestern beim Weltcup-Springen in Willingen Platz 20 belegte, trauert um seinen Vater.
„Letzte Nacht ist Papa nach einem tapferen Kampf gegen den Krebs, der etwas über ein Jahr dauerte, friedlich eingeschlafen. Die Lücke, die er hinterlässt, lässt sich nicht in Worte fassen. Papa war mein Held und mein moralischer Kompass. Sein letzter Wunsch war, dass ich Skispringen gehe und an den Olympischen Spielen teilnehme. Und das werde ich“, schrieb der 30-Jährige in einem bewegenden Instagram-Posting mit Bildern und Videos, die ihn gemeinsam mit seinem Vater Hugo zeigen. „Danke für alles, mein lieber Papa. Ruhe in Frieden.“
Hinter Forfang, der 2018 in Pyeongchang Olympia-Gold im Teambewerb und Silber von der Normalschanze eroberte, liegt nicht nur privat ein emotionales Jahr. Sportlich war er in den Manipulationsskandal bei der Heim-WM in Trondheim verwickelt. Unter anderem fasste er eine dreimonatige Sperre aus. (TT.com)