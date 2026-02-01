Unbekannter riss Mann in Ischgl 1000-Euro-Jacke vom Arm: Polizei fahndet nach Täter

Ischgl – Einem 38-jährigen Deutschen wurde nach dem Verlassen eines Lokals in Ischgl eine teure Jacke entrissen. Wie der Mann gegenüber der Polizei angab, war er Samstagnacht gegen 23 Uhr vor die Tür gegangen, als ihm plötzlich von einem unbekannten Mann die Jacke im Wert von über 1000 Euro vom Arm gerissen wurde. Danach flüchtette der Täter in Richtung Dorfstraße. Verletzt wurde bei dem Raub niemand.