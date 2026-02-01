Wenn Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni zum Engel wird

Italiens rechte Ministerpräsidentin wurde in einer Kirche in Rom als Engel verewigt. Der Fall beschäftigt inzwischen sogar den Vatikan.

Rom – In einer der ältesten Kirchen von Rom ist Italiens rechte Ministerpräsidentin Giorgia Meloni nun als Engel mit Flügeln zu sehen. Das sorgt für hitzige Debatten. Der Fall beschäftigt inzwischen sogar Papst Leo XIV., der zugleich Bischof von Rom ist. Dahinter steckt offensichtlich ein Meloni-Verehrer, der in der Basilika San Lorenzo in Lucina bei der Restaurierung eines Freskos einem Engel das Antlitz der Regierungschefin verpasste. Meloni selbst reagierte mit einem Smiley.

Engel mit Italien-Karte

Die Basilika, deren Wurzeln bis ins fünfte Jahrhundert zurückreichen, liegt mitten im historischen Zentrum von Rom. Sie ist auch bekannt, weil sich dort eine Marmorbüste des letzten italienischen Königs Umberto II. befindet, der nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs 1946 ins Exil ging. Darüber sind zwei Engel gemalt, an denen vor der Restaurierung nichts besonders auffällig war.

Seither ähnelt einer davon allerdings ungewöhnlich deutlich der Ministerpräsidentin von der Rechtspartei Fratelli d’Italia (Brüder Italiens), die Italien seit mehr als drei Jahren regiert. Der „Meloni-Engel“ hält eine Schriftrolle mit den Umrissen Italiens in der Hand. Der andere Engel reicht dem in Ungnade gefallenen Herrscher die Krone.

Die Angelegenheit fiel zunächst nicht auf – bis die Zeitung La Repubblica sie vergangenen Samstag publik machte. Als Urheber geriet schnell ein Römer unter Verdacht, der als ehrenamtlicher Helfer für die Kirche tätig ist und künstlerische Ambitionen hat. Der Mann namens Bruno Valentinetti gab schließlich auch zu, das Fresko restauriert zu haben. Auf Fragen von Reportern antwortete er: „Wer sagt, dass es sich um Ministerpräsidentin Meloni handelt?“ Valentinetti soll auch schon vom früheren Regierungschef Silvio Berlusconi für Renovierungsarbeiten in einer Villa beschäftigt worden sein.