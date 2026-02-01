Ex-Slalom-Vizeweltmeisterin mit 58 Jahren gestorben: „Wichtige Figur der Geschichte“

Ljubljana – Die frühere Slalom-WM-Zweite Natasa Bokal ist im Alter von 58 Jahren verstorben. Das gab der slowenische Skiverband am Wochenende bekannt. Die einstige Technikspezialistin hatte in den vergangenen Jahren in slowenischen Medien offen über eine wiederaufgetretene Krebserkrankung gesprochen.

„In tiefer Trauer haben wir uns von Natasa Bokal verabschiedet, einer der erfolgreichsten und bekanntesten slowenischen Skifahrerinnen und einer wichtigen Figur in der Geschichte des slowenischen Skifahrens. Mit ihrer technischen Perfektion und ihrem unbedingten Siegeswillen gehörte sie zur absoluten Weltspitze“, schrieb der slowenische Skiverband auf Instagram.