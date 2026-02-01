Skifahrer fuhr nach Unfall im Skigebiet Bichlbach davon: 44-Jähriger schwer verletzt

Bichlbach – Seit Sonntag ist die Polizei auf der Suche nach einem Skifahrer, der nach einem Pistenunfall im Skigebiet Berwang-Bichlbach Fahrerflucht beging. Wie die Polizei in einer Aussendung berichtet, trug sich der Unfall gegen 12.30 Uhr auf der roten Piste Nr. 1 zu. Ein 44-jähriger Deutscher fuhr von der Almkopfbahn in Richtung Tal. Auf einem flacheren Pistenabschnitt, etwa auf 1.340 Metern, setzte er zu einem Rechtsschwung an, als plötzlich ein bislang unbekannter Skifahrer ihm mit hoher Geschwindigkeit vorn über die Ski fuhr. Daraufhin stürzte der 44-Jährige und zog sich dabei schwere Verletzungen zu.