Ein Achtel armutsgefährdet

„Nichts im Kühlschrank“: Armut kommt auch in Tirol in der Mittelschicht an

Elisabeth Rathgeb kämpft dafür, dass Armut auch im reichen Land Tirol sichtbar ist.
© Axel Springer
Von Verena Langegger

Elisabeth Rathgeb, Leiterin der Caritas Tirol, sieht die Armut mittlerweile in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Noch immer bringen teure Mieten, Heizkosten, aber auch Lebensmittel die Menschen an ihre finanziellen Grenzen. Ein Achtel der Tirolerinnen und Tiroler lebt unter bzw. an der Armutsgrenze.

