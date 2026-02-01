Brach Skitour auf Großglockner ab und stürzte dann bei der Abfahrt: 18-Jährige im Spital

Kals – Eine 18-jährige Tourengeherin aus der Ukraine musste am Sonntag am Großglockner auf rund 3000 Metern Höhe von einem Notarzthubschrauber geborgen werden. Ihre beiden Begleiter hatten den Notruf abgesetzt.

Ursprünglich hatten die drei Tourengeher eine Skitour mit einer Gipfelbesteigung des Großglockners geplant. Dafür waren sie bereits am Samstag vom Lucknerhaus in der Gemeinde Kals zur „Adlersruhe“, eine Schutzhütte auf 3454 Metern, aufgestiegen. Nach einer Übernachtung im Winterraum wollten sie dann am Sonntag bis zum Gipfel aufsteigen. Am Sonntagmorgen entschied sich die Gruppe allerdings, wieder ins Tal abzufahren.