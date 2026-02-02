Erste Grammys für Lady Gaga, Bad Bunny und Kendrick Lamar

Der südafrikanische Comedian Trevor Noah (41) ist mit gleich mehreren Seitenhieben auf US-Präsident Donald Trump in seine Moderation der Grammy-Verleihung gestartet. In den USA gebe es ein neues Trinkspiel, witzelte Noah bei der Gala in Los Angeles. "Jedes Mal, wenn man die Nachrichten anschaltet, trinkt man." Der Puertoricaner Bad Bunny kritisierte mit "ICE raus" die US-Einwanderungsbehörde. Erste Grammys gingen an Bad Bunny selbst, Lady Gaga, Kendrick Lamar und Olivia Dean.

Noch vor Beginn der offiziellen Zeremonie waren die Gewinner der ersten Auszeichnungen verkündet worden. In der Kategorie Beste Dance-Pop-Aufnahme erhielt Lady Gaga für ihren Elektropop-Hit "Abracadabra" den Grammy. US-Rapper Kendrick Lamar gewann mit seinem Album "GNX" den Preis für das beste Rap-Album. Bad Bunny nahm die Auszeichnung für "Bestes Música Urbana Album" entgegen, die Britin Olivia Dean den Grammy als beste Nachwuchskünstlerin.

Sowohl Bad Bunny als auch Dean nahmen die US-Einwanderungspolitik durch die Regierung von Präsident Donald Trump ins Visier: "Bevor ich Gott danke, sage ich: ICE raus!", so der 31-Jährige Puertoricaner auf der Bühne. Die Gäste im Saal reagierten mit Standing Ovations, Jubel und langem Applaus. "Wir sind keine Wilden, wir sind keine Tiere, wir sind keine Außerirdischen, wir sind Menschen, und wir sind Amerikaner", fuhr er fort. Ähnlich auch Dean: Einer ihrer Großeltern sei auch Einwanderer gewesen. "Ich bin das Produkt von Mut und diese Menschen verdienen es, gefeiert zu werden. Wir sind nichts ohne einander."

Ziel von Noahs Witzen wurde unterdessen die Rapperin Nicki Minaj: Diese sei nicht bei der Veranstaltung, sondern im Weißen Haus und unterhalte sich mit dem US-Präsidenten über "wirklich wichtige Dinge" - zum Beispiel darüber, wer den größeren Hintern habe. Minaj hatte sich zuletzt als großer Trump-Fan präsentiert.

Später erklärte Noah, warum diese sechste Moderation der Gala auch seine letzte sei. "Ich glaube an Amtszeitbegrenzungen. Ich möchte ein Beispiel setzen für jeden, der die Show anschaut." Trump ist einerseits dafür bekannt, viel Fernsehen zu schauen - und hat immer mal wieder angedeutet, dass er sich auch vorstellen könnte, über seine Amtszeitbegrenzung hinaus Präsident zu bleiben.