Mordversuchsprozess in Wels ohne Opfer

Es ist ein eher ungewöhnlicher Fall von einem versuchten Mord, der am Montag im Landesgericht Wels verhandelt wird. Bis heute habe sich laut Gerichtssprecher kein Opfer gemeldet, das von der 23-jährigen Angeklagten im September in Gmunden angegriffen wurde. Die Frau hatte in sozialen Medien Freunden angekündigt, jemanden erstechen zu wollen, worauf die Bekannten die Polizei alarmierten. Beamte fanden sie tatsächlich in einem Wartehäuschen beim Bahnhof mit einem Messer.

Auch wenn die Frau laut Anklageschrift eine psychische Störung aufweise, sei sie zurechnungsfähig. Nach dem Aufgreifen von Polizisten vor einer möglichen Tat wurde sie in U-Haft genommen. Dort soll sie sich zwei Tage später gegen Amtshandlungen gewehrt haben, weshalb die Staatsanwaltschaft sie auch wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt angeklagt hat. Die 23-Jährige habe zum Vorwurf des versuchten Mordes sinngemäß gemeint, Stimmen hätten ihr befohlen, mit dem Messer jemanden in den Bauch zu stechen.