Polizei stellt heuer 1.400 Personen neu in den Dienst

Die Polizei in Österreich wird in diesem Jahr 1.415 Personen neu in den Dienst stellen und will damit alle neun Landespolizeidirektionen stärken. Mit der Offensive sollen Abgänge kompensiert werden, hieß es am Montag in einer Aussendung des Innenministeriums gegenüber der APA. So könne der im Vorjahr erreichte höchste bisherige Personalstand mit rund 32.500 Polizistinnen und Polizisten auch weiter gewährleistet werden.

"Die Stärkung unserer Exekutive wird fortgesetzt. 2026 werden österreichweit mehr als 1.400 Polizeischülerinnen und Polizeischüler in die Grundausbildung der Bundespolizei aufgenommen. Denn es ist unser klares Ziel, den aktuellen Höchststand an Polizistinnen und Polizisten auch weiterhin zu sichern", wird Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) zitiert.

Generell finden Neuaufnahmen der Polizei quartalsmäßig in vier Turnussen statt, je nach Bedarf in unterschiedlichen Bildungszentren. Heuer fallen 505 von den geplanten Neuaufnahmen auf März und Juni. Viele Bildungszentren würden durch die große Zahl an Aufnahmen ausgelastet sein, weshalb der Großteil der neuen Beamten an den späteren Stichtagen im September und Dezember den Dienst antreten soll.

Im Detail starten heuer im März und Juni je eine Ausbildungsklasse mit 25 bis 30 Schülerinnen und Schülern in Salzburg, Tirol, Vorarlberg und Niederösterreich. Für Wien beginnen in diesen Turnussen insgesamt 400 Personen in 16 Klassen ihre Polizeigrundausbildung. Neu ist eine gesonderte Klasse für die Sondereinheit "Objektschutzpolizei".

Aktuell gibt es landesweit 3.160 Polizeischülerinnen und -schüler in der zweijährigen Grundausbildung, in die bereits eine laut Aussendung intensive Praxisphase fällt. Dabei können die Anwärter die Kollegen im Regeldienst operativ unterstützen, sowohl bei regulären Amtshandlungen als auch bei Großeinsätzen wie Versammlungen oder Sport-Veranstaltungen.

In den vergangenen Jahren stand die Exekutive laut eigenen Angaben vor der großen Herausforderung, außerordentlich viele Pensionierungen rechtzeitig und möglichst vollumfänglich kompensieren zu müssen. Durch eine Aufnahmeoffensive sei es aber gelungen, die Abgänge nicht nur auszugleichen, sondern den Personalstand der Sicherheitsexekutive weiter auszubauen. In den vergangenen zehn Jahren seien mehr als 4.100 Polizistinnen und Polizisten zusätzlich in den Dienst gekommen, auch nach vereinzelten Absagen von Grundkursen zur Polizeiausbildung im Vorjahr.

Der Personalbedarf könne so in allen Landespolizeidirektionen - bis auf die Ausnahme in der Bundeshauptstadt Wien - gedeckt werden. Wien sei aber nach wie vor ein Sonderfall, hieß es von der Polizei. Zwar könnten die Pensionierungen mit den Neuaufnahmen kompensiert werden, aber die Landespolizeidirektion Wien habe weiterhin einen hohen Personalbedarf. Deshalb seien dort die Aufnahmen auch überdurchschnittlich hoch.