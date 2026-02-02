Strom statt Diesel, aber mit voller Ladefläche
Leise schuften: Wie der e-Transporter den Arbeitsalltag verändert
Der neue VW e-Transporter zeigt sich äußerlich zurückhaltend – unter dem Blech steckt jedoch modernste Technik und erstmals ein vollelektrischer Antrieb.
© Lukas Letzner
Volkswagen hob seinen legendären Transporter technisch auf ein neues Niveau. Innovative Antriebe, deutlich mehr Komfort und eine erstmals voll elektrische Version haben den Arbeitsklassiker fit für die Zukunft gemacht. Ein Praxistest zeigt: Arbeiten ohne Abgase funktioniert – auch wenn die Reichweite noch Luft nach oben lässt.